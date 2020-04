Autoknacker fliehen mit weißem VW-Bus

Symbolfoto: VRM

Dietzhölztal-Ewersbach (red). Drei Männer haben in Ewersbach in der Nacht zum Montag im Blumenfeld einen weißen Fiat Ducato aufgebrochen und daraus Werkzeuge im Wert von rund 8000 Euro gestohlen. Gegen 2.45 Uhr wurden sie beobachtet, wie sie den weißen Hyundai-Kleintransporter aufbrechen wollten. Nachdem sie daran gescheitert waren, fuhren sie laut Zeugen in einem weißen VW-Bus T 5 davon. Die Polizei bittet unter Telefon 0 27 71-90 70 um Hinweise von möglichen weiteren Zeugen.