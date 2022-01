Bischof Georg Bätzing feiert Gründung neuer Pfarrei

Dankt allen, die den Weg zur neuen Pfarreigründung mitgegangen sind: Bischof Georg Bätzing. Foto: Bistum Limburg

DILLENBURG - Mit einem Festgottesdienst in der Kirche "Herz Jesu" in Dillenburg hat Bischof Georg Bätzing gemeinsam mit Gläubigen die Gründung der neuen katholischen Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" gefeiert.

Beim Gründungsgottesdienst am Sonntag überreichte der Limburger Bischof Pfarrer Christian Fahl die Ernennungsurkunde und beauftragte ihn als ersten Pfarrer. Corona-bedingt konnten nur etwa 150 Gäste mitfeiern. Weitere Gläubige verfolgten den Gottesdienst im Livestream.

In seiner Predigt ermutigte Bätzing alle Gläubigen, ihre Talente und Fähigkeiten zur Verkündigung des Glaubens in der Region und zur Gestaltung des kirchlichen Lebens einzusetzen. Jeder habe etwas Besonderes zu geben: "Wir brauchen einander. Wir brauchen die Gaben, die jeder und jede von uns einbringen kann."

Lob für alle, die geholfen haben und offen dafür waren

Bätzing dankte zudem allen Engagierten, die an der Pfarreigründung beteiligt und offen dafür waren. Zugleich bat er darum, nicht nur zurückzublicken, sondern auch die Chancen größer werdender Räume zu sehen.

"Wir sind bereit, uns auf die Socken zu machen, damit unser Leben reich ist", sagte er mit Blick auf die Lebensgewohnheiten. "Ein weiter Raum ist heute etwas Selbstverständliches. Das müssen wir als an kleine Pfarreien gewohnte Christen erst noch lernen", so Bätzing. Die pfarrlichen Strukturen hätten in den Jahrhunderten aufgrund der wechselvollen Geschichte katholischen Lebens in der Region immer wieder angepasst werden müssen. Gerade weil viele katholische Heimatvertriebene infolge des Zweiten Weltkriegs in die protestantisch geprägte Region kamen und dort mit viel Einsatz, Engagement und Tatkraft Kirchen errichteten, sei die Entscheidung, die kleinen Pfarreien zusammenzulegen, nicht leicht gefallen. "Dankeschön, dass Sie diese schwere Empfehlung ihres Bischofs angenommen und umgesetzt haben."

NEUORDNUNG Im Bistum Limburg gibt es derzeit 42 Pfarreien neuen TypsNeben der Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill", in der rund 12 000 Katholiken leben und die flächenmäßig die größte im Bistum ist, ist zum 1. Januar 2022 noch die Pfarrei "St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn" in Lahnstein gegründet worden. In den kommenden Jahren sollen weitere hinzukommen. Nach Abschluss der Neuordnung der Seelsorge soll es etwa 50 Pfarreien neuen Typs geben.

Während des Gottesdienstes wurden Schafe aus den verschiedenen Weihnachtskrippen aller Kirchorte vor den Altar gebracht. Sie stehen symbolisch für das Zusammenwachsen der Kirchorte zur neuen Pfarrei: Alle Schafe seien zwar verschieden, bildeten aber eine Herde, die durch den Glauben an den Guten Hirten Jesus Christus zusammengehalten werde.

Das Logo der neuen Pfarrei zeigt einen leuchtenden Hirtenstab, in dem ein Kreuz in dunkler Farbe integriert ist. Der Stab steht für den "Guten Hirten" Jesus Christus, unter dessen Schutz sich die Gemeinde stellt, verdeutlicht aber auch den Auftrag, der allen Gemeindemitgliedern gilt: selbst zum "Guten Hirten" für andere Menschen zu werden.