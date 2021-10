Brandermittler können in Steinbrücken noch nicht loslegen

DIETZHÖLZTAL-STEINBRÜCKEN - "Die Brandermittler waren noch nicht in den Häusern" - das berichtet Dillenburgs Polizei-Pressesprecher Guido Rehr. Die Beamten müssten noch auf grünes Licht von den Experten vom Bauamt warten, die die drei Wand an Wand stehenden Gebäude in der Steinbrückener Ortsdurchfahrt auf gefahrlose Begehbarkeit hin untersuchen müssen. Die Häuser sind durch das Feuer am Samstag zum Teil stark beschädigt worden.