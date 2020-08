Bullcartrennen: Keiner ist schneller als Christian Hoffmann

Nach der letzten Stange ist Simone Lehr voll auf das Ziel fokussiert. Die Vorsitzende des SC Ewersbach verteidigt auf dem "Eichholzkopf" bei den Damen den zum zweiten Mal ausgefahrenen Bullcart-Vereinsmeistertitel. Foto: Christoph Weber

Dietzhölztal-Ewersbach (cw). Der schnellste Bullcartfahrer des Ewersbacher Skiclubs (SC) heißt Christian Hoffmann. Der alte und neue Vereinsmeister siegte mit einer Gesamtzeit von 1:29,10 Minuten aus zwei Läufen.

Nachdem im vergangenen Jahr die offenen Clubmeisterschaften auf dem Eichholzkopf schlechtem Wetter zum Opfer gefallen waren, konnten am Sonntag die Fahrer in verschiedenen Altersklassen ihre Fertigkeiten im Riesenslalom unter Beweis stellen.

Bei den Jugendlichen siegten Kristin Dürrschmidt und Till Röseberg konkurrenzlos. In der Schülerklasse konnte sich Benjamin Parth nach einem Fahrfehler in der ersten Abfahrt mit einem schnellen zweiten Durchgang doch noch den Titel vor Elia Röseberg sichern. Auf dem dritten Platz landete Tom Weber.

Mutter kann im Finale

ihre Tochter bezwingen

In der Damenklasse trat die Vereinsvorsitzende Simone Lehr als Titelverteidigerin an. Drittplazierte wurde Karin Hoffmann - um den Titel kämpften dann Mutter und Tochter. Nach dem ersten Durchgang sah alles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Aber im zweiten Lauf distanzierte Simone Lehr ihre Tochter Pauline noch einmal deutlich um drei Sekunden. In der Männerklasse sorgte das Starterfeld von insgesamt 14 Fahrern für spannende Fernduelle. Zwischen dem Clubmeister und dem Neuntplatzierten lagen nach beiden Läufen nicht einmal 3,9 Sekunden. Auch in dieser Klasse gab es eine erfolgreiche Titelverteidigung: Mit einer Gesamtzeit von 1:29,10 Minuten sicherte sich Christian Hoffmann den Sieg. Die beiden anderen Podestplätze gingen an Mark Weber (1:30,74) und Stephan Parth (1:31,17).