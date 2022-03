Burbachstadion wird für 500 000 Euro saniert

Noch hält der "Flicken" am Elfmeterpunkt. Torsten Dittmar (links) und Bürgermeister Andreas Thomas sind froh, dass der Kunstrasen im Burbachstadion erneuert wird. Foto: Jürgen Reichel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Für rund 500 000 Euro will die Gemeinde Dietzhölztal das Burbachstadion in Ewersbach sanieren. Der Auftrag für die Erstellung von Planunterlagen ist bereits an ein Fachbüro vergeben worden, erste Vermessungen mit einer Drohne sind abgeschlossen.

"Der Kunstrasenplatz wird ja meist von der SG Dietzhölztal bespielt, die in dieser Saison wieder eine tolle Leistung zeigt und zur Zeit Tabellenführer ist. Es war keine Frage für die Gemeindevertretung, dem Verein mit einem neuen Kunstrasenplatz eine ordentliche Heimspielstätte zu schaffen", sagte Bürgermeister Andreas Thomas. Zudem nutzten regelmäßig zahlreiche Jugendliche den Platz zum Fußballspielen.

Der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Liegenschaften hatte sich bereits im September vergangenen Jahres ein Bild vom stark abgenutzten Kunstrasen gemacht. Auch die seit Jahren defekte Abdeckung der um den Platz laufenden Entwässerungsrinne ist nicht mehr zu reparieren und stellt eine Gefahr für Sportler dar.

Die Kommunalpolitiker waren sich schnell einig, dass neben der Kunstrasenoberfläche auch die Entwässerung erneuert werden soll.