Bürgerstiftung Dietzhölztal lebt Geben und Nehmen

Der TV Ewersbach erhält 1750 Euro, die Sportfischer 1400 Euro und der Förderverein der Jung-Stilling-Schule 1750 Euro Unterstützung von der Bürgerstiftung Dietzhölztal. Foto: Jürgen Reichel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL - Kletterwald, Jugendarbeit und Spielsachen: Es sind die ersten Spenden, die von der Bürgerstiftung Dietzhölztal - seit Gründung 2020 - überreicht werden. Die Corona-Pandemie hatte die Aktivitäten ausgebremst. Aber die Mitglieder haben noch einen Grund zur Freude: Denn auch sie selbst sind beschenkt worden.

"Die Stiftung verfügte über Gelder, die wir jetzt verteilen konnten", sagte Andreas Giersbach, der Vorsitzende des Stiftungsrates. "Gleichzeitig unterstützen wir gerne die Vereine, die uns um Hilfe gebeten haben."

Dietzhölztaler Vereine erhalten Schecks

Über einen Scheck freut sich der TV Ewersbach. Kassierer Ralf-Peter Schuster nahm den Zuschuss von 1750 Euro für die neue Boulderwand in der Sporthalle entgegen. Diese Kletterwand mit einer Größe von rund 7,5 Metern Breite und vier Metern Höhe soll fünf bis sechs verschiedene Kletterrouten ermöglichen und wird frei nutzbar sein. Die Kosten betragen rund 25.000 Euro. "Wir suchen noch nach einem Übungsleiter für diese Boulderwand", teilte Schuster mit. Für den Sportfischerverein Dietzhölztal bekam Tim Nassauer 1400 Euro, die für die Jugendarbeit verwendet werden sollen, insbesondere für Winterkleidung und regenfeste Ausrüstung beim Angeln. Über 1750 Euro freuen sich Stefanie Mey und Carola Schwebel stellvertretend für den Förderverein der Jung-Stilling-Schule, dessen Vorsitzender Martin Simon verhindert war. "Wir möchten damit die Einrichtung der neuen Container mitfinanzieren, die sicher schon viele auf dem Parkplatzgelände an der Schule gesehen haben. Mit dem Geld sollen zweckgebunden Ausstattungsgegenstände und Spielsachen, die über die Grundausstattung hinausgehen, angeschafft werden. Es soll für die Kinder Spielmöglichkeiten geben und etwas gemütlicher werden."

Doch es funktioniert auch in die andere Richtung: Carsten Guth (Rewe Markt Ewersbach) hat 860 Euro - für zwei Picknicktische - an die Bürgerstiftung gespendet. Einer davon steht am Pumptrack und der andere lädt Wanderer am "Türmchen" zur Rast ein. 400 Euro gibt es zudem von Zeynep Ünal von der Corona-Teststation Hammerweiher: "Wir haben schon bei der Eröffnung der Station versprochen, dass wir uns mit einer Spende bei der Bürgerstiftung Dietzhölztal bedanken möchten."