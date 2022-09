Clio überschlägt sich bei Unfall

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACCH - Dietzhölztal-Ewersbacch (red). Zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf der Wilhelmstraße in Ewersbach. Gegen 7.45 Uhr missachtete die 20-jährige Fahrerin eines Clio die Vorfahrt eines von rechts aus der Jägerstraße einbiegenden VW-Transporters. Der 61-jährige Fahrer des Bullis konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und prallte mit dem Franzosen zusammen. Der Clio überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die in Dietzhölztal lebende Unfallfahrerin trug schwere Verletzungen davon und wurde ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Ihr Unfallgegner aus Haiger klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Den Totalschaden am Clio schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro, die Blechschäden am Transporter auf mindestens 1500 Euro.