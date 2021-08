Corona-Impfungen im Dietzhölztal für alle und ohne Termin

Am Montag im Dietzhölztal: Die beiden mobilen Impfaktionen sind auch für Kinder und Jugendliche gedacht. Symbolfoto: Harald Kaster

DIETZHÖLZTAL-STEINBRÜCKEN/ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Um das nachlassende Impftempo wieder zu erhöhen, gehen der Lahn-Dill-Kreis und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) jetzt neue Wege - und das im Wortsinn: Am Montag, 9. August, kommen mobile Impfteams des DRK für jeweils fünf Stunden an zwei Orte im Dietzhölztal.

In der Sporthalle am Hammerweiher, wo das DRK bereits einmal pro Woche eine mobile Corona-Teststation betreibt, sowie im Bürgerhaus in Eibelshausen können sich Impfwillige zwischen 10 und 15 Uhr gegen Covid-19 immunisieren lassen. Eine Anmeldung ist dazu nicht nötig.

Das Angebot richtet sich auch an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre. Für sie steht am Hammerweiher und im Bürgerhaus der Impfstoff von Biontech zur Verfügung.

Für Erwachsene gibt es am Montag auch einen zweiten Impfstoff zur Auswahl, den von Johnson & Johnson. Das Vakzin des amerikanischen Pharmaherstellers bietet den Vorteil, dass Impfwillige sich nur einmal pieksen lassen müssen. Für Kinder und Jugendliche ist er allerdings noch nicht zugelassen.

Interessierte müssen lediglich Impfpass, Krankenversicherungskarte und Personalausweis mitbringen.

Einwilligungserklärung der Eltern muss vorliegen

Für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren muss mindestens ein Elternteil mit zum Impftermin kommen. Zudem ist eine von beiden Elternteilen unterschriebene Einwilligungserklärung nötig, die im Internet unter https://corona.lahn-dill-kreis.de/aktuelles/impfzentrum/(mRNA-Impfstoff) heruntergeladen werden kann. Dort gibt es auch den Anamnesebogen, der gleichfalls schon zuhause ausgefüllt werden sollte, damit es vor Ort nicht zu Verzögerungen kommt.

Genügend Impfstoff, das versichert Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey, werde am Montag in jedem Fall vorhanden sein.