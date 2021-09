5 min

Corona-Streitfrage: Bist Du schon geimpft?

In Schulen, Kindertagesstätten und Altenpflegeheimen müssen Mitarbeiter jetzt Auskunft geben. In vielen Einrichtungen ist der Impfstatus längst bekannt. Was sind die Folgen?

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg