Corona-Testzentrum soll Dietzhölztaler Firmen entlasten

In der Hammerweiher-Halle in Steinbrücken wird zwischen 5 und 22 Uhr getestet. Die Testpflicht für Ungeimpfte hatte in mehreren Betrieben für Probleme gesorgt.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg