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Mittwoch, 15.04.2020 - 18:03
3 min

Corona trifft auch die Forstwirtschaft

Der Holzpreis ist im Keller, den Sägewerken bricht der Absatz ein, und im Wald fehlen dringend benötigte ausländische Mitarbeiter. Wie ein Virus dem ohnehin sterbenden Wald zusätzliche Probleme bereitet.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Schadensbegrenzung: Mit einem Harvester werden im Winter vom Sturm entwurzelte Fichten aufgearbeitet, um Borkenkäfer weniger Nahrung zu bieten. Foto: Frank Rademacher

Schadensbegrenzung: Mit einem Harvester werden im Winter vom Sturm entwurzelte Fichten aufgearbeitet, um Borkenkäfer weniger Nahrung zu bieten. Foto: Frank Rademacher

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Schadensbegrenzung: Mit einem Harvester werden im Winter vom Sturm entwurzelte Fichten aufgearbeitet, um Borkenkäfer weniger Nahrung zu bieten. Foto: Frank Rademacher

Schadensbegrenzung: Mit einem Harvester werden im Winter vom Sturm entwurzelte Fichten aufgearbeitet, um Borkenkäfer weniger Nahrung zu bieten. Foto: Frank Rademacher

Die Käfer befallen zunehmend auch junge, zum Teil nicht einmal 20 Jahre alte Fichten. Foto: Frank Rademacher

Die Käfer befallen zunehmend auch junge, zum Teil nicht einmal 20 Jahre alte Fichten. Foto: Frank Rademacher

Während die "Käferfichten" im Vordergrund schon aufgearbeitet worden sind, müssen die in der Nähe stehenden Fichten gleichfalls gefällt werden. Auch sie haben Dürre und Borkenkäfer zum Absterben gebracht. Foto: Frank Rademacher

Während die "Käferfichten" im Vordergrund schon aufgearbeitet worden sind, müssen die in der Nähe stehenden Fichten gleichfalls gefällt werden. Auch sie haben Dürre und Borkenkäfer zum Absterben gebracht. Foto: Frank Rademacher

Hunderte entrindeter Fichtenstämme warten im "Berger Wald" auf ihren Abtransport. Benachbarte Bestände sind gleichfalls bereits abgestorben. Foto: Frank Rademacher

Hunderte entrindeter Fichtenstämme warten im "Berger Wald" auf ihren Abtransport. Benachbarte Bestände sind gleichfalls bereits abgestorben. Foto: Frank Rademacher

Einem Meer von entrindeten Fichtenstämmen gleichen große Teile des "Berger Walds" oberhalb von Steinbrücken und Eibelshausen. Foto: Frank Rademacher

Einem Meer von entrindeten Fichtenstämmen gleichen große Teile des "Berger Walds" oberhalb von Steinbrücken und Eibelshausen. Foto: Frank Rademacher

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