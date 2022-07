Dachdecker stürzt in Ewersbach vom Automuseum

Ein Rettungswagen steht vor dem Internationalen Automuseum in Ewersbach: Dort ist am Montagvormittag ein Dachdecker vom Dach gestürzt. Foto: Frank Rademacher

DIETZHÖLZTAL-EWERBACH - Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montagmorgen am Internationalen Automuseum in Ewersbach gekommen. Nach Angaben der Dillenburger Polizei ist dort ein Dachdecker gegen 8.30 Uhr vom Dach gestürzt.

Dabei hatte sich der 44-Jährige Verletzungen an einem Bein zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Frankfurt geflogen. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, dazu konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.