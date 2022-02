Der Eschenburger "Panoramablick" macht eine Sanierungspause

Am neuen Babybecken (von links): Michael Dimmer und Dirk Guse von der DLRG-Ortsgruppe Aartalsee übergeben den symbolischen 500-Euro-Scheck an den Fördervereins-Vorsitzenden Stefan Nadler. Verbandsvorsteher Götz Konrad, die Freizeitbad-Förderer Harald Pfeifer und Roland Eckhardt sowie Betriebsleiter Frank Happel freuen sich darüber. Foto: Gemeinde Eschenburg

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Ab Montag, 28. Februar, schließt das Freizeitbad "Panoramablick" in Eibelshausen - am 21. März soll es wieder öffnen.

In den drei Wochen soll der nächste Sanierungsschritt bei dem Bauprogramm, das durch Zuweisungen der beiden Gemeinden Eschenburg und Dietzhölztal sowie einen Zuschuss aus dem Landesförderprogramm "Swim" und einen Zuschuss aus der Klimaschutzinitiative des Bundes finanziert wird, erfolgen.

Aus 2001er-Kunststoff

wird 2022er-Edelstahl

"Nicht auf dem Plan hatten wir das Babybecken. Die massive Leckage war erst während der Corona-Schließung aufgefallen und nicht mehr zu reparieren", berichtet Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos). Das Kunststoff-Becken aus dem Jahr 2001 weicht nun einem Babybecken aus Edelstahl, das nicht nur durch das Material nachhaltig ist: Ein Edelstahl-Becken wird über 25 Jahre abgeschrieben. Zur Finanzierung sammelt der Förderverein fleißig Spenden. Diese Gelder werden - wie auch Zuweisungen und Zuschüsse - ebenfalls über die 25 Jahre in der Ergebnisrechnung genutzt. Jahr für Jahr hilft eine Spende also, als Gegengewicht zur Abschreibung das Ergebnis zu verbessern. Gekommen, um zu bleiben, ist die Ortsgruppe Aartalsee der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Hilfsorganisation bietet nicht nur Training für Mitglieder, sondern Rettungsschwimmer-Ausbildung und Seepferdchen-Schwimmkurse an. Damit soll ein neuer "Stützpunkt Dietzhölztal/Eschenburg" aufgebaut werden. Obwohl die DLRG-Schwimmer für die Nutzung des Schwimmbades zahlen, haben sie noch mal gesammelt und eine Spende über 500 Euro überreicht.

Nicht nur eine Spende, sondern Solidarität

"Das ist nicht nur eine Spende, sondern Solidarität", freute sich Bürgermeister Konrad als Vorsteher des Zweckverbands "Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal". Für Fördervereins-Vorsitzender Stefan Nadler war diese Spende auch wichtig, denn die Finanzierung des Edelstahl-Beckens ist noch nicht komplett.