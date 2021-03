Die EKHN muss bis 2030 rund 140 Millionen Euro sparen

Stellt sich den evangelischen Synodalen an der Dill zur Wiederwahl: Dekan Roland Jaeckle. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Erstmals hat die Synode des evangelischen Dekanats an der Dill digital stattgefunden. Da unter Corona-Bedingungen eine Präsenz-Versammlung nicht möglich ist, haben die 64 Synodalen aus den 36 Kirchengemeinden links und rechts der Dill ausschließlich in einer Video-Konferenz getagt.

Mitten in der Corona-Krise seien Hoffnungsbilder nötig, sagte Dekan Roland Jaeckle, der sich für eine zweite Amtszeit als Dekan bewarb: "Sie sollen uns leiten, nicht die negativen Stimmungen und pessimistischen Erwartungen. Ich verstehe meine Aufgabe nicht als ein Verwalter und Organisator des Rückbaus."

Mit Jaeckles Vorstellung wurde ein Briefwahlverfahren angestoßen: Bis Montag, 22. März, können die Synodalen ihre Stimmen abgeben. Die neue Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer kündigte die Auszählung für den 23. März an.

In seiner Vorstellungsrede erinnerte Jaeckle an das Zusammenwachsen der beiden Altdekanate Dillenburg und Herborn bis hin zur Fusion zum evangelischen Dekanat an der Dill. Diese Aufgabe habe für ihn stets Priorität gehabt.

Jaeckle warb dafür, die anstehenden Herausforderungen in den Kirchengemeinden am Ort als Chance zu begreifen. Er lobte die Gemeinden, die neue Wege gehen, digitale Formate entwickeln, Mutmacher über Telefon und Internet zu den Menschen senden und neue Veranstaltungsformen kreieren.

Jaeckle will sich fünf Herausforderungen stellen

"Unsere Gemeinden sind immer noch Orte, wo Menschen Heimat finden können", sagte Jaeckle, der für mehr Kooperationen unter den Gemeinden warb: "Dort, wo es geschieht, dass Gemeinden sich in der Verwaltung gegenseitig unterstützen, in der Konfirmandenarbeit, in der Koordination von Gottesdiensten, in der Planung von gemeinsamen Aktionen, da macht es Mut und stärkt uns."

Für die weitere Amtszeit, die offiziell ab dem 1. April 2022 beginnt, benannte Jaeckle fünf Herausforderungen, denen er sich stellen wolle: die Vakanzen und die Nachwuchsförderung, die Förderung von gemeindlichen Kooperationen, die Perspektiven zum Umgang mit dem Gebäudebestand in den Gemeinden, die Förderung der Gottesdienste und die Weiterentwicklung des evangelischen Profils in der Region, um Traditionsabbrüchen in der Gesellschaft zu begegnen.

Zuvor hatte sich Sabine Bertram-Schäfer den Synodalen kurz vorgestellt: Als Pröpstin für Nord-Nassau möchte sie für den ländlichen Raum, für eine gelebte Ökumene, für die Partnerschaft mit Christen aus anderen Kontinenten sowie für ein Miteinander von Kirche und Diakonie werben. Sie betonte, dass mehr übergemeindliche Zusammenarbeit angesichts zurückgehender Mitgliederzahlen wünschenswert seien.

2030 nur noch halb so viele Pfarrstellen wie 1970?

Wie wird die Kirche 2030 aussehen? Erste Prognosen zum Reformprozess 2030 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) stellte Pfarrerin Sonja Oppermann aus Ballersbach vor. Als Delegierte der Kirchensynode berichtete sie, dass der kontinuierliche Mitgliederrückgang bis 2030 dazu führen werde, dass Kirchengemeinden weniger als 1000 Mitglieder haben werden. Bis 2030 wird die EKHN schätzungsweise 140 Millionen Euro einsparen müssen. Es werde zu Zusammenschlüssen von Kirchengemeinden kommen, da auch die Zahl der Pfarrstellen sich deutlich reduziere. "2030 wird es halb so viele Pfarrstellen geben wie 1970", sagte Oppermann. Die Evangelische Kirche werde sich langfristig neu aufstellen müssen.