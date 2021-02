Die FWG-Kandidaten stehen statistisch kurz vor der Rente

Das Rathaus der Gemeinde Dietzhölztal in Ewersbach. Archivfoto: Frank Rademacher

DIETZHÖLZTAL - Dietzhölztal. Insgesamt 60 Kandidaten treten bei der Kommunalwahl in Dietzhölztal für CDU, SPD, FDP und FWG an. Diese Dietzhölztaler bewerben sich um 23 Sitze in der Gemeindevertretung und sieben Stellen im Gemeindevorstand - 30 Mandate in der Summe. "Fifty-Fifty" ist folglich das Motto der Kommunalwahl am 14. März.

Derzeit hat die SPD neun Sitze, gefolgt von CDU (acht) und FWG mit sechs Vertretern. Im siebenköpfigen Vorstand gesellen sich zu drei Sozialdemokraten zwei CDU-Vertreter und zwei Mitglieder der FWG.

Altersstruktur

Rein statistisch steht die FWG, angeführt von der Ersten Beigeordneten Rosemarie Aktories, mit einem Durchschnittsjahrgang 1959 kurz vor der Rente. "Oldie" ist der im Jahr 1935 geborene Steinbrückener Friedhelm Stürtz. Sechs Freie Wähler sind spätestens 1950 zur Welt gekommen. Der Schnitt liegt bei Jahrgang 1959. Die wieder zurückgekehrte FDP hat mit Jokob Pfeifer und Patrick Rogoschewski zwei 99er Jahrgänge auf den Plätzen 2 und 3. Der Mittelwert liegt bei 1971. Alle Sozialdemokraten sind "Nachkriegskinder", geboren zwischen 1952 und 1993. Der Durchschnitt liegt ein Jahr unter der FDP. 60 Jahre beträgt die Altersspanne bei der CDU mit einem Schnitt beim Jahrgang 1965.

Wohnorte

Die Christdemokraten haben ihren Mittelpunkt in der Kerngemeinde Ewersbach mit 14 Kandidaten. Die SPD verteilt sich auf alle vier Dietzhölztaler Ortsteile mit 3 bis sieben Bewerbern. Da die Kerngemeinde aber gut 2800 der insgesamt etwas mehr als 5500 Einwohner hat, wären 50 Prozent der "Normalwert". Die FWG ist in Mandeln (sieben Kandidaten) stark vertreten. Das gilt auch für die FDP mit vier Bewerbern. Die Freien Demokraten haben keinen Vertreter aus Rittershausen auf ihrer Liste. Mandeln müsste, mit Blick auf die Einwohnerzahl, 13 Kandidaten haben, der nördlichste Ort im Lahn-Dill-Kreis hat aber 17 Bewerber. Das sind 14,3 pro 1000 Einwohner. Dahinter folgen Rittershausen (11,5), Ewersbach (10,0) und Steinbrücken (7,6).

Geschlecht

Genau 20 Prozent der 60 Bewerber sind Frauen. Die erste Kandidatin der von Simon Braun angeführten CDU kommt auf Listenplatz 9. Die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Schüler schafft es in ihrem Wahlvorschlag, zunächst einmal die Geschlechter zu wechseln. Dies gelingt jedoch nur dreimal. Danach bleibt die 19-teilige Bewerberliste bis zum Ende männlich. Die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Jens Nassauer ist mit 25-prozentigem Anteil der weiblichste Wahlvorschlag. Und die FWG wird von Bürgermeistervertreterin Rosemarie Aktories angeführt, der zwei weitere Frauen folgen.

Kandidatenlisten

Alle vier Listen sind umfangreich genug, um alle 23 zu vergebenden Stimmen zu erhalten. Dabei bleibt bei der CDU bei einer Listenwahl für die "Top 3" eine zweite Stimme. Nur eine Person weniger steht auf der Liste der SPD. Die FDP, die zuletzt 2011 antrat, hat mit acht Bewerbern das erforderliche Minimum bei 23 Stimmen. "Last but noch least" wollen 13 Freie Wähler in Gemeindevertretung oder Gemeindevorstand einziehen.