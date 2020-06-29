Die größte Pfarrei des Bistums Limburg: Aus zwei mach eins

Die katholische Kirche "Herz Jesu" in Dillenburg. Verwaltungssitz der neuen Pfarrei, die zum 1. Januar 2022 aus der Taufe gehoben werden soll und für die noch kein Name gefunden ist, wird Dillenburg sein. Foto: Katrin Weber
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INFO: DIE NEUE PFARREI
Aktuell gehören sowohl der Pfarrei
"Herz Jesu" Dillenburg als auch der Pfarrei "St. Petrus" Herborn jeweils rund 6000 Katholiken an. Die neue Pfarrei wird die größte im Bistum sein und rund 12 000 Mitglieder haben.
Der
neue Name für die Pfarrei muss noch gefunden werden.
Verwaltungssitz der neu zu gründenden Pfarrei wird Dillenburg sein. Es wird nur noch einen Pfarrgemeinderat und einen Verwaltungsrat geben. Für Anfang 2022 ist ein feierlicher Gründungsgottesdienst geplant.
Derzeit hat der Pfarrgemeinderat Herborn 15 Mitglieder, der in Dillenburg acht. Wie viele Männer und Frauen dem
neuen Pfarrgemeinderat angehören werden, steht noch nicht fest. Da die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen erst im Jahr 2023 anstehen, wird es für das erste Jahr der neuen Pfarrei wohl eine Übergangslösung geben.
Die
Kirchorte Bicken, Breitscheid, Dillenburg, Driedorf, Eibelshausen, Ewersbach, Fellerdilln, Frohnhausen, Haiger, Herborn, Hirzenhain, Oberscheld und Sinn sowie die Ortsausschüsse bleiben bestehen. (np)
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