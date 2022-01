Diebe bei Ewersbachs Sängern und im Burbachstadion

Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Waren dieselben Täter zweimal in Ewersbach am Werk? Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die in das Sängerheim in der Verlängerung des Storchenweges und in das Gebäude des Fördervereins der SG Dietzhölztal eingedrungen sind.

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Einbrecher nicht nur zu dem Sängerheim gewaltsam Zutritt, sondern auch noch zu einem Abstellschuppen. Dabei beschädigten sie die Eingangstüren sowie ein Fensterladen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1300 Euro.

Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche war ein Einbruchversuch in das Gebäude des Burbachstadions entdeckt worden. Dort entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Wann die Tat verübt wurde, ist nicht genau zu klären.

Wer hat Verdächtige in Ewersbach beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat am Sängerheim oder am Burbachstadion in Ewersbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.