Diebe stehlen in Ewersbach einen Keeway-Motorroller

Dietzhölztal-Ewersbach (red). "Unter dem Carport geparkt, mit dem Lenkradschloss und einer Gliederkette gesichert - mehr kann man als Halter kaum tun, um sein Fahrzeug gegen Diebstahl zu sichern" - so schrieb es ein Sprecher der Dillenburger Polizei. Dennoch reichte es für den Halter eines Kleinkraftrad-Rollers der Marke Keeway in Ewersbach nicht aus.

In der Nacht auf Samstag hat ein unbekannter Dieb den Roller zwischen 22 und 8.15 Uhr von einem Grundstück in der Formerstraße gestohlen. Der Motorroller hat nach Angaben der Polizei einen Wert von etwa 350 Euro.

Eventuell die gleichen Täter, so ein Polizeisprecher, ließen vom Diebstahl eines Leichtkraftrades in der Forststraße in Ewersbach ab, als die Ehefrau des Halters gegen 1.10 Uhr am Samstag das Haus verließ. Die Täter flüchteten unerkannt und ließen das Generic-Fahrzeug im Wert von etwa 2000 Euro zurück. Auch an ihm war das Lenkradschloss einrastet. Die Diebe hatten es daher mit einem Rollbrett fortbewegt. Hinweise auf sie nimmt die Polizei in Dillenburg, Telefon 0 27 71-90 70, entgegen.