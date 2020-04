Diebes-Quartett stiehlt Kreissäge von Baustelle

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - (red). Zwei Frauen haben „Schmiere“ gestanden, derweil zwei Männer die Tat ausführten: Diese Beobachtung haben laut Polizei Zeugen gegen 3 Uhr in der Nacht zu Freitag in Ewersbach an einer Baustelle in der Hauptstraße gemacht und die Polizei informiert. Durch eine schmale Gasse hätten die Täter eine Kreissäge von der Baustelle in Richtung Wilhelmstraße getragen. Bis ein Streifenwagen vor Ort eintraf, seien die Diebe bereits verschwunden gewesen. Nun hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen des Geschehens und fragen, ob jemand zur fraglichen Zeit in der Umgebung der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat. Hinweise nehmen sie unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.