Dieselben Täter? Gartenmöbel und -dekoration gestohlen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/ DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dillenburg-Frohnhausen/ Dietzhölztal-Ewersbach (red). In zwei Nächten sind zunächst in Ewersbach Gartendekorationen und dann in Frohnhausen Gartenmöbel verschwunden. Noch ist unklar, ob die beiden Fälle zusammenhängen.

Auf rund 700 Euro schätzen die Besitzer den Wert ihrer Gartendekoration, die Unbekannte in der Nacht auf Freitag aus dem Vorgarten ihres Hauses am Ebersbach gestohlen haben. In Frohnhausen traf es in der Nacht auf Sonntag die Besitzer eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße in Frohnhausen: Dort wurden zwei Gartenstühle aus Aluminium von einer Terrasse geklaut.

Die Polizei in Dillenburg bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Fälle geben können, sich mit ihr unter Telefon 0 27 71-90 70 in Verbindung zu setzen.