Dietzhölztal erneut die "Kaufhausbrücke" in Rittershausen

Marode: Derzeit können nur Fußgänger die "Kaufhausbrücke" in Rittershausen nutzen.

DIETZHÖLZTAL-RITTERSHAUSEN - Dietzhölztal-Rittershausen (red). Nachdem ein Gutachter im vergangenen Jahr den dringenden Erneuerungsbedarf der "Kaufhausbrücke" in Rittershausen festgestellt hatte, wurde sie für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für die Gemeindevertretung war es keine Frage, im Haushaltsplan für das Jahr 2022 die erforderlichen Gelder zur Erneuerung der Brücke bereitzustellen.

Der Gemeindevorstand hat dem Planungsbüro Projektwerk Ingenieurgesellschaft aus Netphen Ende Januar den Auftrag erteilt, Abriss und Neubau der Brücke zu planen. Derzeit laufen hydraulische Berechnungen, Vermessung und Bestandserfassung sowie der Antrag einer wasserrechtlichen Genehmigung.

Gemeinde setzt Erneuern der Ufermauer an der Kirche fort

Die Gremien der Gemeinde wünschen eine zügige Umsetzung des Neubaus, damit die Häuserzeile oberhalb der Dietzhölze auch wieder mit Fahrzeugen erreichbar ist. Für Planung und Neubau sind 166 000 Euro bereitgestellt.

Im Rathaus begleitet Straßenbautechniker Torsten Dittmar, der auch für den Neubau der Jahnstraßenbrücke in Ewersbach 2021 verantwortlich war, das Projekt. Er weist darauf hin, dass die Erneuerung der Ufermauer an der Dietzhölze im Ortskern von Rittershausen fortgesetzt wird. An der Kirche seien Vorbereitungen dafür getroffen.