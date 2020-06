Dietzhölztal: Minigolf am Hammerweiher wieder geöffnet

Bürgermeister Andreas Thomas testet mit Rathausmitarbeiterin Stephanie Becker den attraktiven Minigolf Parcours am Hammerweiher. Foto: Jürgen Reichel

DIETZHÖLZTAL (red). Lange lag die Minigolfanlage am Hammerweiher im "Corona-Dornröschenschlaf"! Jetzt hat sich der Gemeindevorstand dafür ausgesprochen, das weit über die Gemeinde hinaus sehr beliebte Freizeitvergnügen wieder zu eröffnen. "Dafür wurden Aushilfskräfte eingestellt, die bis Ende Oktober wochentags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende in der Zeit von 12 bis 19 Uhr die Minigolfanlage betreuen", sagt Bürgermeister Andreas Thomas.

"Wir haben ein extra Corona-Hygienekonzept entwickelt, so werden zum Beispiel die Bälle und Schläger bei der Rückgabe desinfiziert", ergänzt Rathausmitarbeiterin Stephanie Becker, die maßgeblich die Wiedereröffnung der 18-Bahnen-Anlage vorbereitet hat und die Freizeitstätte auch weiterhin betreut.

Ein Euro pro

Person und Runde

Damit vor allem Familien, die in diesem Jahr nicht in den Urlaub fahren, die Anlage nutzen können, sind die Preise auf einen Euro für eine Minigolfrunde je Person festgelegt worden. Zudem werden Getränke und verpacktes Eis im neuen Container verkauft, da derzeit die Hammerweihergaststätte wegen Renovierung geschlossen ist. Kostenlose Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Der Weg zur Anlage erfolgt wie bisher über den Außenzugang zur Gaststätte. Zudem lädt der Hammerweiher zu einem kleinen Spaziergang und der angrenzende "Silberpfad" zu einer rund 8,5 Kilometer langen Wanderung ein. Sollte es kurzfristige Änderungen der Öffnungszeiten zum Beispiel wegen neuer "Corona-Maßnahmen" geben, können diese im Dietzhölztaler Rathaus erfragt werden beziehungsweise sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden.