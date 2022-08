Dietzhölztal: Rollerfahrer nach Unfall in Klinik geflogen

Der Unfall spielte sich in einer langen Kurve ab. Beteiligt waren ein 17-Jähriger und ein 23-Jähriger. Foto: Friso Gentsch/dpa

DIETZHÖLZTAL - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend in Dietzhölztal ereignet. Die Landstraße zwischen den Ortsteilen Mandeln und Steinbrücken war über mehrere Stunden voll gesperrt.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war ein 17-Jähriger aus Dietzhölztal gegen 21:55 auf einem Roller von Mandeln in Richtung Steinbrücken unterwegs. Ein 23-Jähriger aus Haiger kam ihm mit seinem VW-Golf entgegen. Am Ende einer langen Linkskurve kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden

Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 8000 Euro. Die Staatsanwaltschaft in Gießen hat einen Gutachter beauftragt, der die Unfallursache ermitteln soll. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg (02771-9070) zu melden.

