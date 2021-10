Dietzhölztals Ausschüsse tagen ab Montag

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL - Dietzhölztal (rade). Im Dorfgemeinschafthaus Rittershausen beginnt am Montag um 19.30 Uhr die nächste Beratungsrunde der Dietzhölztaler Ausschüsse. Zum Auftakt wollen sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zunächst darüber informieren, wie am Feuerwehrgerätehaus Rittershausen ein zweiter Rettungsweg hergestellt und weitere Mängel beseitigt werden können.

Auf der Tagesordnung steht, wie im Ausschuss für Umwelt, Bau und Liegenschaften einen Tag später im Dorfgemeinschaftshaus Ewersbach, zudem ein neuer Standort für die Waldgruppe der Kindertagesstätte Steinbrücken. Außerdem sollen beide Gremien darüber beraten, wie es mit dem Baugebiet "Im Schosseifen" in Steinbrücken sowie den angedachten Baugebieten "Herrnacker - Helgenstück" in Rittershausen und "Ecke - Börnchen" in Mandeln weitergehen soll.

Im Ausschuss für Jugend, Sport, Freizeit und Soziales geht es am Mittwoch auch um den Bildungsbericht des Lahn-Dill-Kreises.