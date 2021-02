Dietzhölztals Bürgerbus fährt Senioren zum Impfen

Sie gehören zum Fahrerteam des Dietzhölztaler Bürgerbusses: Die Gemeinde bietet ihn für Fahrten ins Corona-Impfzentrum des Kreises in Waldgirmes an. Archivfoto: Jürgen Reichel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dietzhölztal-Ewersbach (rade). Einen Impftermin im Corona-Impfzentrum in Waldgirmes zu bekommen, stellt ältere Menschen weiterhin vor Schwierigkeiten. Die Gemeindeverwaltung in Dietzhölztal bietet Senioren aus der eigenen Gemeinde jetzt dabei Unterstützung an.

Stephanie Becker, Telefon 0 27 74-8 07 34, und Ute Brinkermann, Telefon 0 27 74-8 07 24), helfen Männern und Frauen über 80, die alleinstehend sind und Probleme mit der Anmeldung zur Corona-Impfung haben. Von der Verwaltung bekommen Interessierte auch einen Leitfaden, wie man sich selbst über das Internet anmelden kann.

Wer nicht über ein eigenes Auto verfügt und keine Möglichkeit hat, von Familienangehörigen, Freunden oder Nachbarn zum Impfen gefahren zu werden, soll gleichfalls unterstützt werden. In solchen Fällen lässt die Gemeinde den Bürgerbus ins Zentrum nach Waldgirmes fahren.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass immer nur eine Person mit dem Bus gefahren werden kann und während der Fahrt eine medizinische Maske getragen werden muss. Die ehrenamtlichen Fahrer übernehmen allerdings nur den reinen Transport, nicht aber eine Begleitung ins Impfzentrum. Ein Anspruch auf die Beförderung besteht nicht.