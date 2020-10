Dietzhölztals Landfrauen verabschieden sich mit Spenden

Übergabe (v.l.): Kai-Uwe Pfeifer und Justyna Diehl (Diakonie) mit den Landfrauen Dagmar Pfeifer, Elfriede Gotthardt und Edeltraud Schmitt sowie Bürgermeister Andreas Thomas. Foto: Jürgen Reichel

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Fast 40 Jahre lang prägten die Landfrauen Dietzhölztal das Vereinsleben nicht nur in Ewersbach. Zum Jahresende löst sich der Verein auf. "Uns fehlen die Vorstandsmitglieder und der Nachwuchs", sagt Edeltraud Schmitt.

Von einmal bis zu 75 Mitgliedern sind nur noch gut die Hälfte geblieben. Einige von ihnen werden zu den Landfrauen in Eschenburg wechseln. Aus dem Vereinsvermögen finanzierten die Landfrauen sieben Spenden für soziale Zwecke in Dietzhölztal: Über 1000 Euro können sich die Schulen freuen. Jeweils 500 Euro erhalten die Kindergärten, das Altenheim, die Lebenshilfe, das Sozialwerk Haushalt und der Verein Familie Hessen. Mit 200 Euro wird der Bürgerbus bedacht. Als sichtbares Andenken gibt es zudem eine Ruhebank an der Johanneskapelle. "Wir werden die Landfrauen Dietzhölztal in unserer Gemeinde schmerzlich vermissen", sagte Bürgermeister Andreas Thomas.