Dietzhölztals Parlament entscheidet über weitere Investitionen

DIETZHÖLZTAL-RITTERSHAUSEN - Dietzhölztal-Rittershausen (rade). Die Gemeindevertretung Dietzhölztal kommt am Montag (30. Mai) zu ihrer nächsten Sitzung im Rudolf-Loh-Center in Rittershausen zusammen. Ab 19.30 Uhr stehen dabei Investitionen von fast einer Million Euro zur Entscheidung an.

Dickster Brocken ist die Sanierung des Burbachstadions, wo der Kunstrasen und die Entwässerungsrinne für rund 700 000 Euro erneuert werden sollen. Bislang nicht im Haushalt vorgesehen war eine neue Deckschicht für Teile der Jahnstraße in Ewersbach, die voraussichtlich mit 92 000 Euro zu Buche schlägt.

Dazu geht es um zwei Projekte aus dem Katastrophenschutz, einen Vertrag mit Dillenburg und Eschenburg zur gemeinsamen Planung der Ortsumgehungen Frohnhausen und Wissenbach sowie die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine.