Dillenburg: 600 Interessenten für eine Wohnung

Mitglieder des Wohn- und Bauvereins Dill können sich schon jetzt für die Hauptversammlung am 29. Juni (Mittwoch) um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Donsbach anmelden. Das geht per E-Mail an mail@wb-dill.de oder telefonisch unter 0 27 71-26 47 10.

Wohnungen

Der Wohn- und Bauverein Dill verfügt über 1009 Wohnungen im alten Dillkreis. Sie verteilen sich wie folgt:

Dillenburg: 773 Wohnungen/159 Objekte

Haiger: 102/9

Sinn: 31/5

Eschenburg: 29/5

Breitscheid: 23/4

Dietzhölztal: 23/4

Herborn: 20/5

Driedorf: 8/2