Doppeltes Jubiläumskonzert in Dietzhölztal

Die Volksmusiker Frank Deschner am Bariton Horn und Dennis Nussbeutel mit seiner Steirischen Harmonika kommen im Altenpflegeheim Kronberg in Ewersbach gut an. Foto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach. "Endlich mal wieder eine größere Veranstaltung in unserem Haus", brachte Heimleiter Jörg Krenzer auf den Punkt, was viele Bewohner des Altenpflegeheims auf dem Ewersbacher Kronberg auch gedacht haben dürften, als sie im großen Speisesaal Platz genommen hatten, um einem Jubiläumskonzert zu lauschen.

Es war eines von 75 Konzerten, mit denen das Land Hessen in diesem Jahr an sein 75-jähriges Bestehen aufmerksam machen möchte. Zugleich sollen von der Konzertreihe vor allem diejenigen profitieren, die durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen gewesen sind.

"75 Orte - und wir dürfen dabei sein", freute sich Krenzer und erinnerte zugleich daran, dass auch das Altenheim selbst in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiern kann. Im April 1946 hatten drei Ewersbacher Bürger das Gelände mit den ehemaligen Baracken des Reichsarbeitsdienstes gekauft und dem Bund freier evangelischer Gemeinden geschenkt.

In dem dann gegründeten "Bundeswerk Kronberg" lebten in den folgenden Jahren die Bewohner des Altenheims zusammen mit den Dozenten und Studenten des Predigerseminars unter einem Dach.

Dass das Konzert zustande gekommen sei, sei wunderbar befand denn auch Kreis-Gesundheits-Dezernent Stephan Aurand, der als Ewerbacher "vom einen Berg runter auf den anderen Berg hoch" gekommen war.

Hessen und Altenheim

feiern den 75. Geburtstag

Er bedankte sich bei den Bewohnern für die Aufbauleistung ihrer Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. "Die meisten Bewohner haben damals vor 75 Jahren schon gelebt" hatte zuvor schon Krenzer auf diesen persönlichen Bezug zum Jubiläum hingewiesen.

Dennis Nussbeutel mit einer Steirischen Harmonika und Frank Deschner am Bariton-Horn erwiesen sich dann als so etwas wie die Bestbesetzung für die Bewohner. Die überwiegend alpenländische Volksmusik der "SymBadischen 2" kam jedenfalls auf dem Kronberg so gut an, dass sich Jörg Krenzer und Stephan Aurand als Tanzpartner zur Verfügung stellen mussten.