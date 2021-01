Drei Verletzte nach Unfall in Steinbrücken

Drei Verletzte hat ein Unfall am Samstagabend in Steinbrücken gefordert. Die Polizei musste anschließend die Ortsdurchfahrt sperren. Foto: Jörg Fritsch

DIETZHÖLZTAL-STEINBRÜCKEN - Dietzhölztal-Steinbrücken (np). Drei Verletzte und über 11 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Steinbrückener Ortsdurchfahrt ereignete.

Ein 19-jähriger Dietzhölztaler, der seinen geparkten Ford Fiesta in den fließenden Verkehr einreihen wollte, übersah offenbar den 43-jährigen Fahrer eines Pizzadienstes, der mit seinem VW Polo in Richtung Dillenburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 43-jährige Kurier nach Mitteilung der Polizei schwere Kopfverletzungen erlitt.

Der 19-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Ford Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, am Polo für 5000 Euro. Zudem wurde ein Stromverteilerkasten bei der Karambolage demoliert.

Die Ortsdurchfahrt musste nach dem Unfall bis etwa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.