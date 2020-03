Dringender Appell: Mülltonnen nicht zuparken

Die Müllabfuhr läuft trotz Coronakrise weiter: Die Entsorgungsunternehmen bitten die Bürger darum, die Tonnen nicht zuzuparken. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Dillenburg/Haiger/Herborn/Sinn (red). Die Corona-Krise stellt auch die Müllabfuhr und mithin die Abfalldienstleister der Firma Suez-Mitte vor Probleme. Viele Bürger können nicht ihrem gewohnten Arbeitsalltag nachgehen und müssen zu Hause bleiben. Dies spiegelt sich auch in der Parksituation wider und führt dazu, dass Mülltonnen in diesen Tagen häufig zugeparkt werden oder Durchfahrten verengt sind.

"Wir bitten die Bürger deshalb, verstärkt darauf zu achten, dass Zufahrten freibleiben und Mülltonnen frei zugänglich platziert werden, um eine reibungsfreie Entsorgung zu garantieren", sagt Suez-Niederlassungsleiter Stefan Höninger.

Die Entsorgungsbranche zähle genau wie der Gesundheitssektor zur sogenannten kritischen Infrastruktur, die für die Gesellschaft bedeutsame Basisdienste leiste, so Höninger. Dies bedeute, dass die Entsorgung von Abfällen auch in der Coronakrise gewährleistet wird.

Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass die Müllwerker nach wie vor täglich im Einsatz sind. Das Unternehmen setzt in diesem Zusammenhang auf besondere Rücksichtnahme, um die Mitarbeiter zu schützen: "Bitte halten Sie sich an den vorgeschriebenen Mindestabstand im öffentlichen Raum von mindestens 1,50 Metern", sagt der Suez-Mitarbeiter.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus, teilte er mit, seien die Wertstoffhöfe der Suez Mitte GmbH in Siegen, Dillenburg und Sinn auf unbestimmte Zeit geschlossen. Den Kunden wird deshalb geraten, ihre Abfälle für Recyclinghöfe an einem trockenen, geschützten Bereich zu lagern, bis die Wertstoffhöfe wieder öffnen.

Betroffen von der Schließung zum Schutz der Mitarbeiter sowie Kunden sind die Standorte Grube "Falkenstein" in Dillenburg, der Werthstoffhof in der Herborner Straße in Sinn sowie die Einrichtung in der Siegener Maccostraße.

"Wir bitten unsere Kunden um Verständnis dafür, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine verlässliche Aussage darüber treffen können, wann wir die Wertstoffhöfe wieder öffnen können", erklärt Niederlassungsleiter Höninger.

Bei weiteren Fragen zum Thema oder für Containerbestellungen steht die Firma Suez-Mitte in Dillenburg ihren Kunden aber weiterhin unter Telefon 0 27 71-9 00 92 40 zur Verfügung. Auch die Möglichkeit, online unter www.suez-containerdienst.de einen Container zu bestellen, bleibe verfügbar.

Ausgenommen von der Schließung und darüber bereits informiert seien Vertragskunden aus Handwerk und Gewerbe, die auf Rechnung anliefern und somit kein Kontaktrisiko darstellten.