Ehrlicher Finder übergibt Geldbörse an die Polizei

Ehrlicher Finder: Ein Junge hat der Dillenburger Polizei ein Portemonnaie übergeben, das jemand bei Mandeln im Bus hatte liegen lassen. Symbolfoto: Frank Kleefeldt/dpa

DIETZHÖLZTAL-RITTERSHAUSEN/-MANDELN - Dietzhölztal-Rittershausen/-Mandeln (red). Diese Nachricht passt so recht in die Adventszeit: Ein 13 Jahre alter Junge aus Rittershausen hat der Polizei eine prall gefüllte Geldbörse übergeben, die er in einem Bus gefunden hatte.

Wie die Polizei erst am Dienstag meldete, hat er die gute Tat bereits am Donnerstag vergangener Woche getan: Er rief bei der Polizei in Dillenburg und sagte, dass er bei Mandeln in einem Bus ein Portemonnaie gefunden habe. Die Beamten schickten eine Streife zu ihm, die die Geldbörse entgegennahm und zum Fundbüro brachte.

Für den 13-jährigen ehrlichen Finder gab es freilich nur lobende Worte. Bleibt abzuwarten, ob sich der Besitzer des Portemonnaies bei ihm erkenntlich zeigt, so er denn ausfindig gemacht werden kann oder sich meldet.