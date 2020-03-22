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Sonntag, 22.03.2020 - 15:30
4 min

Ein Dank und liebevolle Gesten sind gefragt

Seniorenheime schotten sich zum Schutz der Bewohner ab, um eine Corona-Infizierung zu vermeiden. Aber es gibt Ideen, wie sich die Isolation überwinden lässt.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
"Ich denk an Dich" heißt die Aktion des Altenpflegeheims Kronberg in Ewersbach. Auf einem kleinen Tisch im Eingangsbereich können Besucher Karten, Süßigkeiten oder auch einen Blumenstrauß als Gruß an die isolierten Bewohner ablegen. Foto: Frank Rademacher

"Ich denk an Dich" heißt die Aktion des Altenpflegeheims Kronberg in Ewersbach. Auf einem kleinen Tisch im Eingangsbereich können Besucher Karten, Süßigkeiten oder auch einen Blumenstrauß als Gruß an die isolierten Bewohner ablegen. Foto: Frank Rademacher

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"Ich denk an Dich" heißt die Aktion des Altenpflegeheims Kronberg in Ewersbach. Auf einem kleinen Tisch im Eingangsbereich können Besucher Karten, Süßigkeiten oder auch einen Blumenstrauß als Gruß an die isolierten Bewohner ablegen. Foto: Frank Rademacher

"Ich denk an Dich" heißt die Aktion des Altenpflegeheims Kronberg in Ewersbach. Auf einem kleinen Tisch im Eingangsbereich können Besucher Karten, Süßigkeiten oder auch einen Blumenstrauß als Gruß an die isolierten Bewohner ablegen. Foto: Frank Rademacher

Bewohnerin Gerta Orfgen wirbt mit den Mitarbeiterinnen Isabell Deusing (l.) und Madeleine Vobl um Verständnis dafür, dass im Dillenburger im "Haus Elisabeth" angesichts der Coronakrise derzeit keine Besuche erwünscht sind. Foto: "Haus Elisabeth"

Bewohnerin Gerta Orfgen wirbt mit den Mitarbeiterinnen Isabell Deusing (l.) und Madeleine Vobl um Verständnis dafür, dass im Dillenburger im "Haus Elisabeth" angesichts der Coronakrise derzeit keine Besuche erwünscht sind. Foto: "Haus Elisabeth"

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