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Freitag, 17.04.2020 - 05:30
3 min

Eine Wanderung durch die Waldwüste

Zwei trockene Sommer und Milliarden von Borkenkäfern haben die Landschaft rund um Ewersbach nachhaltig verändert. Neun Kilometer mit eindrücklichen Bildern und neuen Ausblicken.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Ein Ameisenvolk hat den Stumpf einer Fichte als Mittelpunkt seiner Burg gewählt. Foto: Frank Rademacher

Ein Ameisenvolk hat den Stumpf einer Fichte als Mittelpunkt seiner Burg gewählt. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Ein Ameisenvolk hat den Stumpf einer Fichte als Mittelpunkt seiner Burg gewählt. Foto: Frank Rademacher

Ein Ameisenvolk hat den Stumpf einer Fichte als Mittelpunkt seiner Burg gewählt. Foto: Frank Rademacher

Kahle Hänge geben dem Wanderweg, der vor einem Jahr noch mitten durch einen Wald führte, ein ganz neues Ansehen. Foto: Frank Rademacher

Kahle Hänge geben dem Wanderweg, der vor einem Jahr noch mitten durch einen Wald führte, ein ganz neues Ansehen. Foto: Frank Rademacher

Noch ist die Wilhelmswarte, das "Türmchen" auf dem Sasenberg zwischen Ewersbach und Steinbrücken, halb hinter Fichten versteckt. Das ändert sich in diesen Tagen gerade. Foto: Frank Rademacher

Noch ist die Wilhelmswarte, das "Türmchen" auf dem Sasenberg zwischen Ewersbach und Steinbrücken, halb hinter Fichten versteckt. Das ändert sich in diesen Tagen gerade. Foto: Frank Rademacher

Das massenhafte Fichtensterben eröffnet an manchen Stellen seit Jahrzehnten nicht gekannte Fernsichten. Foto: Frank Rademacher

Das massenhafte Fichtensterben eröffnet an manchen Stellen seit Jahrzehnten nicht gekannte Fernsichten. Foto: Frank Rademacher

Auf einem gut zwei Meter hohen Baumstumpf weist ein leicht lädiertes Schild den Weg als Zuweg des Rothaarsteiges aus. Foto: Frank Rademacher

Auf einem gut zwei Meter hohen Baumstumpf weist ein leicht lädiertes Schild den Weg als Zuweg des Rothaarsteiges aus. Foto: Frank Rademacher

Am Rand des Maiwalds sind die Schäden, die zwei trockene Sommer und Milliarden von Borkenkäfern angerichtet haben, nicht zu übersehen. Foto: Frank Rademacher

Am Rand des Maiwalds sind die Schäden, die zwei trockene Sommer und Milliarden von Borkenkäfern angerichtet haben, nicht zu übersehen. Foto: Frank Rademacher

An der "Feldschläge" weisen Hinweise auf diverse mögliche Ziele in der Umgebung hin. Foto: Frank Rademacher

An der "Feldschläge" weisen Hinweise auf diverse mögliche Ziele in der Umgebung hin. Foto: Frank Rademacher

Kahlschlag zwischen "Vier Buchen" und der "Pfütze". Foto: Frank Rademacher

Kahlschlag zwischen "Vier Buchen" und der "Pfütze". Foto: Frank Rademacher

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DER RUNDWEG

Länge: rund neun Kilometer

Dauer: 2.30 Stunden

Schwierigkeit: leicht

Strecke: 99 Prozent befestigte Wege, 1 Prozent Asphalt

Anreise: Mit Fahrrad oder Auto nach Ewersbach, in der Ortsmitte in die Jahnstraße einbiegen und bis zur Hausnummer 42 fahren.

Parken: Auf einem großen Kreuzungsbereich sind sechs bis acht Parkplätze. 300 Meter entfernt befindet sich der Besucherparkplatz des Altenheims und der Theologischen Hochschule.

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