Freitag, 17.04.2020 - 05:30
3 min
Eine Wanderung durch die Waldwüste
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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DER RUNDWEG
Länge: rund neun Kilometer
Dauer: 2.30 Stunden
Schwierigkeit: leicht
Strecke: 99 Prozent befestigte Wege, 1 Prozent Asphalt
Anreise: Mit Fahrrad oder Auto nach Ewersbach, in der Ortsmitte in die Jahnstraße einbiegen und bis zur Hausnummer 42 fahren.
Parken: Auf einem großen Kreuzungsbereich sind sechs bis acht Parkplätze. 300 Meter entfernt befindet sich der Besucherparkplatz des Altenheims und der Theologischen Hochschule.
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