EKHN verleiht Gütesiegel für Kindereinrichtungen

Die Kitas in Ewersbach und Frohnhausen erhalten das Gütesiegel in der Marktkirche in Wiesbaden überreicht. Foto: EKHN

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dillenburg-Frohnhausen/Dietzhölztal-Ewersbach (red). Die evangelischen Kindertagesstätten in Ewersbach und "Am Goldbach" Frohnhausen haben das evangelische Gütesiegel für Kindereinrichtungen erhalten. Die bundesweite Auszeichnung prämiert Einrichtungen, die in ihrer religions- und sozialpädagogischen Arbeit eine besondere Qualität gewährleisten. EKHN-Vize-Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf übergab die Siegel in der Marktkirche in Wiesbaden an Vertreter der Einrichtungen und würdigte deren Arbeit. Bereits 2021 haben sich Träger, Leitungen, Mitarbeiter und Eltern dieser Kitas der Begutachtung durch eine externe Gutachterin unterzogen. Die Auszeichnung gilt fünf Jahre und muss dann erneut geprüft werden. Derzeit gibt es insgesamt 596 Kindertagesstätten in der EKHN mit rund 46 051 Plätzen und rund 6600 Mitarbeitern (Fachkräfte, Hauswirtschaft und Reinigung).