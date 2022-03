Evangelische Gemeinden wollen Ukrainern helfen

Frühjahrssynode: 59 Vertreter aus den 36 Kirchengemeinden links und rechts der Dill fällen im Merkenbacher Bürgerhaus auch personelle Entscheidungen für die Arbeit im evangelischen Dekanat in den kommenden Jahren. Foto: Holger J. Becker-von Wolff

HERBORN-MERKENBACH - Die Frühjahrssynode an der Dill hat im Bürgerhaus Merkenbach getagt: Die Gemeindevertreter aus den 36 Kirchengemeinden haben sich mit Finanzen, dem Präventionsplan Kinderschutz auseinandergesetzt und Berufungen für die Ausschüsse ausgesprochen.

Ein Thema waren die Partnerschaften zu Tansania und Indonesien: Die Kontakte zur indonesischen Simalungun-Batak-Kirche sollen weiter gestärkt werden und in eine Partnerschaft übergehen. Die Synodalen haben einen Arbeitskreis analog zum Tansania-Arbeitskreis beschlossen. Hartmut Heuser kündigte für September eine Reise nach Tansania an.

Wegen des Kriegs in der Ukraine ging es auch um die aktuelle Flüchtlingssituation. Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) hatte die Synodalen bereits in ihrem Grußwort darauf eingestimmt: Auch ins Dillgebiet würden viele Menschen aus der Ukraine kommen, sagte sie.

Der Dillenburger Pfarrer Friedhelm Ackva und Karl Müßener, der Leiter des Diakonischen Werkes an der Dill, baten die Gemeinden um Unterstützung: Langfristig würden engagierte Männer und Frauen gesucht, die den Menschen aus der Ukraine beispielsweise beim Erlernen der deutschen Sprache, bei Amtsgängen und Anträgen und dabei helfen, eine eigene Wohnung zu finden.

Initiativen wie der Kleidertreff in Dillenburg könnten als Anlaufstelle dienen und mit Sachspenden, Geld und mit ehrenamtlichem Engagement unterstützt werden. "Wir wissen, dass sehr viele Gemeindeglieder den Geflüchteten helfen möchten", sagte Ackva. "Viele Hilfen laufen gerade erst an, daher wäre eine Vernetzung wichtig."

Er setzte sich dafür ein, dass das Netzwerk Flüchtlingshilfe LDK-Nord des Dekanats reaktiviert werde, damit Hilfen der unterschiedlichen Gruppen im früheren Dillkreis koordiniert werden könnten. Darüber könnten dann Nachfrage und Angebot von möglichen Sachspenden oder Ehrenamtsangebote vermittelt werden.

Zunächst ins Gemeindehaus, dann privat weitervermittelt

Karl Müßener sagte die fachliche Beratung und Unterstützung zu. Möglicherweise könnten auch Gemeindehäuser als Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Gute Erfahrungen hat die Kirchengemeinde Oberroßbach sammeln können. Sie hatte 13 Flüchtlinge zunächst im Gemeindehaus aufgenommen und später in privaten Wohnungen untergebracht. Mitglieder der Gemeinde begleiteten und betreuten nun die Menschen aus der Ukraine.

In einem Gottesdienst zu Beginn der Dekanatssynode hatte Dekan Roland Jaeckle die Mitglieder des alten Dekanatssynodalvorstandes verabschiedet und ihre Nachfolger ins Amt eingeführt. Mit einem Präsent und einem persönlichen Dank verabschiedete Präses Wolfgang Wörner die Herbornseelbacherin Kira Benner-Müller, Armin Schwalfenberg und Pfarrerin Bettina Marloth aus Herborn sowie Pfarrer Wieland Schäfer aus Eibelshausen.

Dem neuen Vorstand gehören Jenny Berns, Pfarrer Andree Best, Präses Wolfgang Wörner, Dekan Roland Jaeckle (alle Herborn), Klaus Best (Sechshelden), Achim Hartmann (Eiershausen), Ralf Schaffner (Frohnhausen), Karin Schmidt (Haiger), Pfarrerin Kathleen Theiß (Driedorf), Pfarrerin Jelena Wegner (Siegbach) und Vize-Dekan Michael Brück (Hirzenhain) an.

Neues Kirchengesetz

zum Schutz von Kindern

Als Dekanatsjugendreferentin erläuterte Barbara Maage das neue Gewaltpräventionsgesetz für Dekanat und Kirchengemeinden. Ziel sei der Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen. Anstelle der Rechtsverordnung sei ein Kirchengesetz getreten. Die Kirchengemeinden müssten Ansprechpartner benennen.

"Wer sich dem Konzept des Dekanats anschließen möchte, gebe bitte in den nächsten drei Wochen eine Rückantwort an das Dekanat". Alternativ könnten die Kirchengemeinden ein eigenes Konzept für ihren Bereich erstellen. Informationen dazu fänden sich im Internet auf www.ejdill.de

Pfarrberuf für externe Absolventen öffnen?

Präses Wörner kündigte an, dass ein Zukunftsausschuss im Dekanat gebildet werden soll. Dessen Aufgabe werde es sein, die programmatischen Schritte im Prozess "EKHN 2030" im Blick zu behalten und die Weichen für eine gute Zusammenarbeit von Dekanat und Kirchengemeinden zu stellen. Der Ausschuss könne wie die "Zukunftswerkstatt" im Vorfeld zur Fusion der Dekanate auch Ideen für die Dekanatsgemeinden entwickeln.

Der Antrag der Kirchengemeinde Eibelshausen zur Öffnung des Pfarrberufs für Absolventen anderer theologischer Ausbildungsstätten wurde konstruktiv diskutiert. Vize-Dekan Michael Brück regte schließlich an, den Antrag in einem erweiterten Kreis zu überarbeiten und zur nächsten Synode einzureichen. Diese tagt am 5. November.