Ewersbacher Rathaus bleibt ab Heiligabend geschlossen

Das Ewersbacher Rathaus bleibt von Heiligabend an bis zum 3. Januar geschlossen.

DIETZHÖLZTAL - Dietzhölztal (rade). Der seit Mittwoch geltende Lockdown hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Dietzhölztaler Gemeindeverwaltung. Von Heiligabend an bis zum 3. Januar sind sowohl das Rathaus als auch der Bauhof der Gemeinde komplett geschlossen.

"Diese Maßnahme erfolgt in Reaktion auf das gegenwärtige Corona-Geschehen und zur Unterstützung der durch die übergeordneten Ebenen eingeleiteten Schritte, die eine Eindämmung des Virus bezwecken sollen", begründet Bürgermeister Andreas Thomas die Maßnahme.

Telefonisch sind die Bereitschaftsdienste für das Standesamt (01 70-2 24 41 92 ), die Wasserversorgung (0170-8 58 95 50 , die Einsatzleitung des Winterdienstes (0170-7 64 51 49 , den Bürgerservice (0 27 74-8 07 18) und das Wahlamt (0 07 74-8 07 11) zu erreichen.

Die Gemeindebücherei und der Wertstoffhof sind bereits seit Mittwoch und noch bis zum 10. Januar gleichfalls geschlossen.

Eindringlicher Appell, Kontakte zu beschränken

Der Rathaus-Chef appelliert zugleich an die Bürger und die ortsansässigen Gewerbetreibenden, mit ihrem Verhalten in den kommenden Wochen die Strategie zu unterstützen, mit der das öffentliche Leben vorübergehend heruntergefahren werden soll. "Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme sind nicht nur das Gebot der Stunde, sondern auch ein sichtbarer Ausdruck für den Zusammenhalt der Menschen in unserer Gemeinde", sagt Thomas.