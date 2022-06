Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Wie erst am Freitag bekannt wurde, hat die Polizei am Dienstagabend in der Ewersbacher Heidfeldstraße einen 61-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Verbrechen habe es nicht gegeben, weshalb die Polizei von einem natürlichen Tod ausgehe, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Danach waren Nachbarn durch den überquellenden Briefkasten auf das Unglück aufmerksam geworden und hatten die Behörden verständigt.

Nach Informationen dieser Zeitung hatte es schon in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden über den augenscheinlich verwahrlosten Zustand des Anwesens gegeben.

Offenbar hatte der allein in dem Haus lebende Mann schon mehrere Tage tot in der Wohnung gelegen.