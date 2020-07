Ferientickets fürs Freizeitbad

Ab Montag kann es im Strömungskanal wieder rundgehen - aber mit Abstand: Weil im Freizeitbad "Panoramablick" die Corona-Regeln so gut eingehalten werden, geben die Gemeinden Eschenburg und Dietzhölztal ab Montag wieder ein Ferien-Ticket aus. Foto: Gemeinde Eschenburg

Eschenburg-Eibelshausen (red). Zunächst musste sich der Betrieb im Corona-Modus einspielen, nun kann aber auch der "Ferienspaß" starten. Ab Montag, 27. Juli, können Kinder aus Eschenburg und Dietzhölztal im Freizeitbad "Panoramablick" ein günstiges Ticket bekommen.

Sonst war die Schwimmbadkarte fester Bestandteil der Ferienpassaktionen, die diesmal in beiden Gemeinden ausfallen. Da der Betrieb mit Regeln wie "Einbahnstraße" auf den Wegen, "Kreisverkehr" im Becken und vor allem 1,50 Meter Mindestabstand "zu Wasser, zu Lande und in der Luft" so gut eingehalten würden, so Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos), und vor allem Kinder und Jugendliche mit Vor- und Rücksicht bei der Sache seien, soll nun der "Ferienspaß" starten.

Die Karte für Kinder

kostet fünf Euro

Ab Montag gibt es für die sonstigen Ferienpasskinder beider Gemeinden ein Ticket für fünf Euro, mit dem sie bis zum Ende der Ferien ins Freizeitbad gehen können. Dafür einfach am Kassenautomat bei "Aufsicht" klingeln. Mit dem Ferienticket können Kinder ins Bad, so oft sie möchten, aber wie für alle anderen gilt eine Befristung von einer Stunde Badezeit. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur mit Begleitung ins Bad. Für selbstständiges Schwimmen sollte das "Seepferdchen" als Abzeichen an Badehose oder -anzug vorhanden sein.

Ab Montag wird der Strömungskanal wieder häufiger starten, damit im Erlebnis-Außenbecken mehr Spaß einkehrt. "Das alles geht nur, wenn sich alle an die Regeln halten", sagt Betriebsleiter Frank Happel.

Während der Sommerferien sind die Öffnungszeiten erweitert: Montag 13 bis 21 Uhr, Dienstag (beides Warmbadetage) 7 bis 21 Uhr, Mittwoch 7 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 21 Uhr, Freitag 10 bis 21 Uhr, Samstag 7 bis 17 Uhr, Sonntag 7 bis 17 Uhr.

Info: Aktuelle Auskünfte zu Angebot und Auflagen gibt es im Internet unter www.freizeitbad-panoramablick.de/corona oder unter Telefon 0 27 74-7 11 40.