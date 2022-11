Finanzamt in Dillenburg hilft beim Elster-Registrieren

Elster: Man kann seine Steuererklärung elektronisch beim Finanzamt einreichen. Wie das funktioniert, erklären Beamte der Dillenburger Behörde an zwei Aktionstagen. Zudem helfen sie beim Registrieren auf dem Online-Portal. (© Robert Günther/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Das Dillenburger Finanzamt bietet Hilfe fürs Registrieren im Onlineportal "Mein Elster" an. Es wird etwa für die Grundsteuererklärung benötigt.

Am Donnerstag, 1. Dezember, und am 14. Dezember (Mittwoch), kann man von 9 bis 16 Uhr ohne Termin ins Amt in der Wilhelmstraße kommen. Soll das Registrieren dort erfolgen, müssen die Interessenten ein internetfähiges Gerät (Smartphone, Tablet) mitbringen und über ein E-Mail-Postfach verfügen.