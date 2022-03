Friedenspost an Wladimir Putin schicken

Post für Putin: Pastoralreferentin Bettina Tönnesen-Hoffmann von der Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" in Dillenburg mit einigen der bisher 10 000 Friedenskarten. Foto: Holger-J. Becker-von Wolff

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Mit einer besonderen Aktion möchte die katholische Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine setzen. Sie hat 10 000 Postkarten für den Frieden drucken lassen - adressiert an den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin.

Auf der Vorderseite der Postkarten ist eine weiße Friedenstaube auf blauem Hintergrund zu sehen. In russischer und deutscher Sprache steht daneben geschrieben: "Herr Putin, bitte stoppen Sie den Krieg!"

Die Vorlagen gibt es zum Herunterladen im Internet

Auf der Rückseite ist Platz für eine persönliche Nachricht. Die Pfarrei ruft die Menschen dazu auf, die Postkarten direkt an den russischen Machthaber Putin zu versenden. Die Adresse in Moskau ist in kyrillischen Schriftzeichen aufgedruckt.

"Wir haben die Postkarten drucken lassen auch als Anregung, selbst aktiv zu werden", sagt Pastoralreferentin Bettina Tönnesen-Hoffmann. "Natürlich ist nicht sicher, ob der Präsident der Russischen Föderation die Postkarten auch erhalten und lesen wird, aber vielleicht erreicht die Botschaft andere Menschen im Umkreis des Kremls."

Portokosten betragen

95 Cent pro Postkarte

Die Postkarten liegen kostenlos in den katholischen Kirchen sowie den Pfarrbüros der Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" aus. Die Portokosten für eine Karte betragen 95 Cent. Es ist auch möglich, die Postkarten selbst auszudrucken. Die Vorlagen stehen im Internet auf der Seite https://tinyurl.com/2p8rf5un in zwei Versionen zum Herunterladen bereit: einmal mit dem Logo der Pfarrei und einmal ohne.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es im katholischen Pfarrbüro in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-26 37 60.