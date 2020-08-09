Sonntag, 09.08.2020 - 17:04
5 min
Für alles ist ein Kraut gewachsen
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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REZEPT
Für eine leckere Salatsoße nehme man: einen Becher Schmand, einen gehäuften Teelöffel Senf, einen halben Teelöffel Zucker, zwei Prisen Salz, Pfeffer, einen Schuss Balsamico-Essig und eine gute Handvoll Gartenkräuter, unter denen Schnittlauch, Petersilie, Rucola, Borretsch und Liebstöckel gesetzt sind, und die grob zerkleinert werden. Danach in eine hohe, aber schmale Schüssel geben. Alles mit dem Zauberstab pürieren - fertig. Ist die Soße noch sehr steif, hilft ein Schluck untergerührter Apfelsaft.
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