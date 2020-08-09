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Sonntag, 09.08.2020 - 17:04
5 min

Für alles ist ein Kraut gewachsen

Ein Garten ohne Kräuter ist keiner! Petersilie, Schnittlauch & Co. sind zumeist anspruchslos, nehmen im Topf nicht viel Platz weg und sorgen für regelmäßige Geschmackserlebnisse.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Koriander: Von ihm lassen sich die grünen Blätter und nach der Blüte auch die ausgereiften Samen zum Würzen verwenden. Foto: Frank Rademacher

Koriander: Von ihm lassen sich die grünen Blätter und nach der Blüte auch die ausgereiften Samen zum Würzen verwenden. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Koriander: Von ihm lassen sich die grünen Blätter und nach der Blüte auch die ausgereiften Samen zum Würzen verwenden. Foto: Frank Rademacher

Koriander: Von ihm lassen sich die grünen Blätter und nach der Blüte auch die ausgereiften Samen zum Würzen verwenden. Foto: Frank Rademacher

Oregano: Wenn er blüht, freuen sich außer Bienen auch andere Insekten über die Nektarquelle. Foto: Frank Rademacher

Oregano: Wenn er blüht, freuen sich außer Bienen auch andere Insekten über die Nektarquelle. Foto: Frank Rademacher

Glattblättrige Petersilie: Sie gehört zu den Klassikern unter den Küchenkräutern im Garten. Foto: Frank Rademacher

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Ananasminze (l.) und Schweizer Minze: Hier ringen die beiden um die Vorherrschaft im Kräuterbeet. Foto: Frank Rademacher

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Strauchbasilikum: die mehrjährige Variante des bekannten Würzkrauts aus der italienischen Küche. Foto: Frank Rademacher

Strauchbasilikum: die mehrjährige Variante des bekannten Würzkrauts aus der italienischen Küche. Foto: Frank Rademacher

Rucola: Die leicht gefiederten Blätter werden als Salat gegessen, können aber auch prima zum Verfeinern anderer Speisen verwendet werden. Foto: Frank Rademacher

Rucola: Die leicht gefiederten Blätter werden als Salat gegessen, können aber auch prima zum Verfeinern anderer Speisen verwendet werden. Foto: Frank Rademacher

Borretsch: Winzige stachelige Borsten sorgen dafür, dass Schnecken ihn - zum Glück - verschmähen. Foto: Frank Rademacher

Borretsch: Winzige stachelige Borsten sorgen dafür, dass Schnecken ihn - zum Glück - verschmähen. Foto: Frank Rademacher

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REZEPT

Für eine leckere Salatsoße nehme man: einen Becher Schmand, einen gehäuften Teelöffel Senf, einen halben Teelöffel Zucker, zwei Prisen Salz, Pfeffer, einen Schuss Balsamico-Essig und eine gute Handvoll Gartenkräuter, unter denen Schnittlauch, Petersilie, Rucola, Borretsch und Liebstöckel gesetzt sind, und die grob zerkleinert werden. Danach in eine hohe, aber schmale Schüssel geben. Alles mit dem Zauberstab pürieren - fertig. Ist die Soße noch sehr steif, hilft ein Schluck untergerührter Apfelsaft.

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