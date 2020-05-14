Gastwirte zwiegespalten: "Hier geht es nur ums Überleben"

Freut sich darauf, nach acht Wochen wieder Gäste im Haigerer Restaurant "Bacco" bedienen zu dürfen: Peuccio Pariti. Foto: Frank Rademacher
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DEHOGA RECHNET WEITERHIN MIT PROBLEMEN
860 Restaurants, Kneipen, Kantinen und Eiscafés und ähnliche Gastgewerbebetriebe sind für den Lahn-Dill-Kreis bei der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill registriert. Hinzu kommen 120 Übernachtungsbetriebe von Hotels und Pensionen über Ferienwohnungsanbieter bis hin zu Campingplätzen.
Laut Branchenverband Dehoga sind es vor allem die kleineren Betriebe, die Probleme haben, die ab Freitag geltenden Auflagen zu erfüllen. In vielen Betrieben sei
noch keine Entscheidung über eine Wiedereröffnung gefallen, berichtete Oliver Seidel, Geschäftsführer des Dehoga für Mittelhessen am Dienstag. Beim Dehoga Hessen wird davon ausgegangen, dass wegen der Beschränkungen etwa jeder vierte bis fünfte Betrieb nicht öffnen wird, weil es sich betriebswirtschaftlich nicht rechnet.
Grundsätzlich gingen die
Regelungen in die richtige Richtung, so Seidel. Allerdings werde es weiterhin zu starken Einbußen kommen, sodass der Dehoga an seiner Forderung nach einem Hilfsprogramm speziell für das Gastgewerbe festhalte.
Bei den Gästen sieht Seidel zwei Gruppen: zum einen die Menschen, die aus Angst vor einer Ansteckung weiter alle Kontakte vermeiden und damit der Branche vorerst verloren gehen. Auch der Tourismus werde noch einige Zeit auf sich warten lassen. Andererseits gebe es viele Menschen, die unbedingt wieder essen gehen möchten. (gro)
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