Gemeinde Dietzhölztal öffnet Wertstoffhof

Ansprechpartner für bestimmte Angelegenheiten: Die Gemeinde Dietzhölztal nennt auf ihrer Homepage Ansprechpartner und deren Telefonnummern.

Dietzhölztal-Ewersbach (cw). Auch wenn die Gemeinde Dietzhölztal kein spezielles Bürgertelefon eingerichtet hat, sei die Gemeindeverwaltung in allen Zuständigkeitsbereichen unter Telefon 0 27 74-80 70 oder per E-Mail an info@dietzhoelztal.de zu erreichen, vermeldet Bürgermeister Andreas Thomas.

Darüber hinaus könnten - nach Anmeldung - dringende Angelegenheiten an der Rathaustür in einem gesicherten Bereich geklärt werden.

Für spezielle Fragen nennt die Kommune auf ihrer Homepage www.dietzhoelztal.de separate Rufnummern: Kinderbetreuung 0 27 74-43 05, Einkaufshilfe 0 27 74-28 79 und Gewerbesteuerstundung 0 27 74-8 07 13.

Am Karsamstag, 11. April, öffnet der Wertstoffhof der Gemeinde In der Heg in Ewersbach von 8 bis 13 Uhr. Damit die derzeit geltenden Abstandsregeln eingehalten werden, dürfen Anlieferer erst nach Aufforderung durch die Aufsichtspersonen auf das Gelände fahren. Die übliche Hilfestellung beim Entladen wird derzeit aus gegebenem Anlass nicht gewährt. Notfalls müssen die Dietzhölztaler beim Ausladen Helfer aus dem eigenen Familienkreis mitbringen.