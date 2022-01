Gemeinsame Corona-Impfoffensive in Dietzhölztal

Im Februar und März gibt es in Dietzhölztal sieben öffentliche Impftermine. Archivfoto: Bettina Gutschalk

DIETZHÖLZTAL - Die Gemeinde Dietzhölztal, die evangelische Kirchengemeinde Ewersbach und der Verein "Das Projekt. Soziale Arbeit Eschenburg Dietzhölztal" starten zusammen mit dem mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Februar und März eine Impfoffensive gegen Corona.

Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen werden jeweils von 9.30 bis 15 Uhr vorgenommen. Los geht es am Dienstag, 1. Februar, im evangelischen Gemeindehaus in Rittershausens Ortsstraße 11.

Der zweite Termin ist drei Tage später am 4. Februar (Freitag) im Rudolf-Loh-Center in Rittershausen. Am 16. Februar (Mittwoch) macht das DRK-Impfteam im "Just"-Begegnungstreff im Ewersbacher Gewerbegebiet "Heg" Station. Es folgen am 22. und 25. Februar (Dienstag und Freitag) zwei Termine im evangelischen Gemeindehaus und im Rudolf-Loh-Center in Rittershausen. Dann geht es am 9. März (Mittwoch) im "Just" weiter, ehe am 22. März (Dienstag) noch einmal das Rudolf-Loh-Center den vorläufigen Abschluss bildet.

Vakzine von Moderna

und Johnson & Johnson

An den sieben Terminen können sich Personen, die 30 Jahre und älter sind, ohne Anmeldung und mit Nummernvergabe gegen Covid-19 impfen lassen. Zur Verfügung stehen dabei die Impfstoffe von Moderna sowie von Johnson & Johnson. Jüngere Impfwillige sind gebeten, die Angebote der Hausärzte oder der Impfambulanzen in Herborn und Wetzlar wahrzunehmen.