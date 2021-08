Generalkonsul besucht Dietzhölztal

Die japanische Delegation besucht die Pagode am Hammerweiher (v. l.): Shinichi Asazuma (japanischer Generalskonsul in Frankfurt), Mariko Yano (Vizekonsulin), Carolin Weidmann (Assistentin), Kathrin Achenbach (Rathausmitarbeiterin) und Andreas Thomas (Bürgermeister). Foto: Jürgen Reichel/Gemeinde Dietzhölztal

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Seit dem 18. Juni ist Shinichi Asazuma neuer japanischer Generalkonsul in Frankfurt. Am Mittwoch, 25. August, machte er seinen Antrittsbesuch in Dietzhölztal und wurde von Bürgermeister Andreas Thomas empfangen. Dietzhölztal pflegt partnerschaftliche Beziehungen zu der Stadt Shimotsuke.

Begleitet wurde der Konsul von seiner Stellvertreterin Mariko Yano und ihrer Assistentin Carolin Weidmann, die auch die Städtepartnerschaften koordiniert. In Dietzhölztal kümmert sich Kathrin Achenbach um die freundschaftlichen Beziehungen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand eine kleine Besichtigungstour mit dem Bürgerbus durch Dietzhölztal auf dem Programm. Anschließende lernte die japanische Delegation die Theologische Hochschule Ewersbach (THE) kennen.

Zum Abschluss stellte Bürgermeister Andreas Thomas noch die Ishibashianlage in Steinbrücken und die große japanische Pagode am Hammerweiher vor. Generalkonsul Asazuma war beeindruckt von der Vielfältigkeit der kleinen Gemeinde und freut sich auf die Fortführung der Partnerschaft.