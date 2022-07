Grundschüler lernen Jonglieren

Und jetzt alle: Ewersbacher Grundschüler über in der Sporthalle der Eschenburger Holderbergschule das Jonglieren mit Tüchern. Foto: Holderbergschule Eschenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN/ DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Eschenburg-Eibelshausen/ Dietzhölztal-Ewersbach (red). Die Klasse 3b der Jung-Stilling-Schule Ewersbach hat sich den Jonglierunterricht an der Holderbergschule in Eschenburg angeschaut. Diese überschulische Zusammenarbeit ist durch eine Initiative der Klassenlehrerin Katja Heppner entstanden.

Das Fach Jonglieren und Einradfahren gibt es im Rahmen der Sportstunde (3. Klasse) in Hessen nur an der Holderbergschule. So war es selbstverständlich, den Grundschülern und ihren Begleiterinnen Katja Heppner und Marit Giersbach einen Einblick in den Ablauf einer Pflichtstunde Jonglieren zu geben. Zuerst sahen die Schüler zu, wie die Klasse 5R2 mit den Tüchern, Tellern, Diabolos, Devilsticks und den Einrädern umgingen. Dabei staunten sie, was die Klasse mithilfe ihres Lernpartners Peter Alexandrowitsch alles in diesem Schuljahr gelernt hat. Danach kamen sie selbst in den Genuss einer Lernstunde und wurden spielerisch mit gemeinsamen Übungen an den Lernstoff herangeführt. Im Mittelpunkt standen dabei die Jongliertücher, um die Dreierjonglage recht schnell erlernen zu können.

Tücher führen zu einem schnelleren Lernerfolg

Die Tücher fliegen langsam, und so konnte sich jedes Kind die anspruchsvollen Lernbewegungen leichter vorstellen und somit auch zu schnellen Lernerfolgen kommen - eine wichtige Voraussetzung, damit das Interesse am Lernen gestärkt wird.