Heiser führt weiterhin Theologische Hochschule Ewersbach

Wurde für sechs weitere Jahre berufen: Professor Dr. Andreas Heiser bleibt Rektor der Theologischen Hochschule in Ewersbach. Foto: Theologische Hochschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Professor Dr. Andreas Heiser ist vom Bundestag des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Gießen für sechs weitere Jahre zum Rektor der Theologischen Hochschule in Ewersbach berufen worden. Der Kirchenhistoriker Heiser leitet die staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften schon seit 2014.

In seiner Rede auf dem Bundestag benannte Heiser die Herausforderungen für die Bildungsarbeit in der nächsten Etappe: Digitalisierung, Arbeit am Berufsbild des pastoralen Dienstes, Finanzen und weitere wissenschaftlichen Konsolidierung der Hochschule.