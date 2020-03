Hier finden Sie Hilfe

Hilfe beim Einkauf oder dem Gang zur Apotheke bieten auch die Kirchengemeinden im Dekanat an der Dill an. Symbolfoto: Jan Woitas/zb/dpa

Dillenburg/Haiger/Herborn (red). Einkaufen, der Gang zur Apotheke oder zur Post, das kann für ältere Menschen oder für Risikopersonen aktuell eine große Herausforderung sein. Die 36 evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat an der Dill möchten die Nachbarschaftshilfe mit anderen Vereinen am Ort organisieren oder Anfragen von Hilfesuchenden an potenzielle Helfer weiterleiten. Wer selbst helfen möchte, kann sich melden. Infos dazu gibt es bei den örtlichen Pfarrämtern. Deren Adressen finden sich im Internet unter https://ev-dill.de/gemeinden.html.

Dillenburg

Wer in der Dillenburger Innenstadt Hilfe sucht, kann sich an das Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg unter Telefon 0 27 71-53 06 oder an Pfarrer Friedhelm Ackva unter Telefon 0 27 71-58 11 wenden.

Haiger

In Allendorf bietet ein Team aus Mitgliedern der Kirchengemeinde Unterstützung beim Einkauf, Postgang, Gassigehen mit dem Hund oder der Fahrt zur Apotheke: Telefon 0 15 2-53 69 97 94 (Weiß) oder Pfarrer Michael Böckner unter Telefon 0 27 73- 51 15, E-Mail michael.boeckner@t-online.de

In Sechshelden besteht seit fünf Jahren eine Nachbarschaftshilfe, die nun durch den Jugendkreis der Kirchengemeinde verstärkt wird. Wer Hilfe braucht oder anbietet, kann bei der Nachbarschaftshilfe unter Telefon 01 76-417 11701 oder beim Jugendkreis Sechshelden unter Telefon 0 27 71-8 48 86 95 anrufen.

Herborn

In Uckersdorf hat sich in Abstimmung mit der Stadt Herborn ein Team aus Mitgliedern der Kirchengemeinde und des Ortsbeirats gebildet. Es übernimmt Einkäufe oder die Fahrten zur Apotheke: Telefon 0 27 72-4 25 92 (Ebner, auch AB) sowie Mobil 01 72-7 08 28 48 von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr; Telefon 0 27 72-4 09 80 (Diehl) und Mobil 01 60-5 03 47 77 (von 8 bis 18 Uhr); Telefon 01 76-54 65 23 40 (Heuser, von 8 bis 18 Uhr); Telefon 0 27 72-4 11 39 (Deworetzki), Mobil 01 76-47 98 06 03 (von 17.30 bis 21 Uhr).

Die Evangelische Kirchengemeinde Herborn bietet im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe an. Das Gemeindebüro ist unter Telefon 0 27 72-33 37, Pfarrer Best unter Telefon 0 27 72-41 0 02 erreichbar. E-Mails können an kirchengemeinde.herborn@ekhn.de oder andree.best@ekhn.de gesendet werden.

Breitscheid

In Breitscheid und Medenbach bietet die Kirchengemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe an. Das Gemeindebüro ist unter Telefon 0 27 77-233 erreichbar. Pfarrer Stancke bietet auch Hilfe oder seelsorgerliche Begleitung an. E-Mails können an kirche@ev-breitscheid.de oder pfarrer@stancke.net gesendet werden.

Dietzhölztal

Die Evangelische Kirchengemeinde Ewersbach bittet Hilfesuchende und Helfer, sich an das Gemeindebüro unter Telefon 0 27 74-28 79 zu wenden. Dort läuft ein Anrufbeantworter, der regelmäßig abgehört wird. Das Gemeindebüro ist per E-Mail unter kirchengemeinde.ewersbach@ekhn.de erreichbar.

Driedorf

Die Nachbarschaftshilfe in Driedorf ist im Aufbau. Wer helfen möchte oder Hilfe benötigt, kann sich an das Rathaus in Driedorf unter Telefon 0 27 75-9 54 20 (E-Mail info@driedorf.de) oder an Pfarrerin Kathleen Theiß unter Telefon 0 27 75-2 91 (E-Mail kathleentheiss@web.de) wenden.

Eschenburg

In Eibelshausen helfen Mitarbeiter der Kirchengemeinde. Das Gemeindebüro ist unter Telefon 0 27 74-13 53 erreichbar. In Wissenbach helfen CVJM-Mitarbeiter; Anfragen per E-Mail an thomas@cvjmwissenbach.de oder Telefon 0 27 74-62 01.

Greifenstein

Wer helfen möchte, kann sich unter Angabe von Name, Telefonnummer und Art des Hilfsangebots im Rathaus per E-Mail unter gabi.schaller@greifenstein.de melden. Die Verwaltung stellt den Kontakt zu Hilfesuchenden her. Wer Hilfe benötigt, kann sich an das Rathaus unter Telefon 0 27 79-9 12 40 wenden.

Mittenaar

Wer Unterstützung anbietet oder Hilfe beim Einkaufen benötigt, kann sich bei Pfarrerin Sonja Oppermann unter Telefon 0 27 72-68 57, beim Gemeindebüro, Telefon 0 27 78-69 93 60, oder im Rathaus unter Telefon 0 27 72-96 50 16 (Bickel) und Telefon 02 77 2-96 50 14 (Hisge) melden.

Siegbach

Die Evangelische Kirchengemeinde ist unter Telefon 0 27 78-439 erreichbar. Anrufer sollten Name und Telefonnummer auf den Anrufbeantworter sprechen. Auch für telefonische Seelsorge und Gespräche steht das Team zur Verfügung: Pfarrerin Wegner unter Telefon 0 27 78-439 und Gemeindepädagogin Renate Bock unter Telefon 01 76-53 35 16 12.

Sinn

Das 24-Stunden-Bürger- und Info-Telefon hilft unter 0 27 72- 50 07 50 weiter.