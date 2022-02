Symbolfoto: Harald Kaster

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (jöw). Die Feuerwehr hat am Mittwoch gegen 5.30 Uhr in Ewersbach in der Hofeinfahrt einer Firma in der Straße Am Sasenberg brennende Holzpaletten und eine Anhängerplane gelöscht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Ermittler bitten unter Telefon 02771-9070 um Hinweise von möglichen Zeugen des Geschehens.